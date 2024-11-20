Украинские БПЛА атаковали завод по производству майонезов и йогуртов в Воронежской области
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Украинские дроны атаковали две производственные площадки группы компаний «Эфко», выпускающей растительные масла, маргарины, майонезы, соусы и йогурты.
Об инциденте со ссылкой на представителя компании сообщают «Ведомости».
К счастью, в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Масштабы повреждений уточняются.
Основные производственные мощности «Эфко» находятся в Воронежской и Белгородской областях.
Ранее сообщалось о том, что над Брянской, Калужской и Ростовской областями сбили БПЛА.