Украинские БПЛА атаковали завод по производству майонезов и йогуртов в Воронежской области

Об инциденте со ссылкой на представителя компании сообщают «Ведомости».

Украинские дроны атаковали две производственные площадки группы компаний «Эфко», выпускающей растительные масла, маргарины, майонезы, соусы и йогурты.

К счастью, в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Масштабы повреждений уточняются.

Основные производственные мощности «Эфко» находятся в Воронежской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось о том, что над Брянской, Калужской и Ростовской областями сбили БПЛА.