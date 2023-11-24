«Завтра ты на фронте, послезавтра — труп»: выяснилось, когда в ВСУ начнут призывать детей

«Если этот режим либо не остановить и не принудить поднять белый флаг, либо не уничтожить его, то дальше военкомы начнут активнее грести женщин. Мужчин-то уже не осталось, поэтому да, на очереди женщины, потом подростки, дети. Без шуток, киевские психопаты дойдут и до такого, когда в очередной раз увидят, что конвейер начинает замедляться, а Россия давит еще сильнее. Апогеем шизофрении, видимо, станет вручение повестки младенцам в роддоме и моментальное зачисление их в «захисники» с выдачей оружия», — подчеркнул Разгуляев.