«Завтра ты на фронте, послезавтра — труп»: выяснилось, когда в ВСУ начнут призывать детей
Политолог Разгуляев предрек ужесточение мобилизации на Украине этой зимой
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Экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в интервью LIGA.net. заявила, что время популярных решений по мобилизации в стране прошло, и призвала граждан не ждать хороших новостей. По словам чиновницы, людям не стоит бояться отправки на фронт, так как она неизбежна.
Политолог Сергей Разгуляев прокомментировал высказывание Маляр и рассказал нам, каким образом будет усиливаться мобилизация на Украине.
«Говорящим головам киевского режима легко судачить о том, что населению не надо бояться новой мобилизации. Действительно, а чего ее бояться? Военкомы всего лишь заломят руки и дадут по голове прикладом. Завтра ты на фронте, послезавтра — труп. Вот и весь жизненный путь украинца», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Мобилизация на Украине, согласился эксперт, будет только усиливаться, ведь «мясной конвейер» должен работать бесперебойно.
«Если этот режим либо не остановить и не принудить поднять белый флаг, либо не уничтожить его, то дальше военкомы начнут активнее грести женщин. Мужчин-то уже не осталось, поэтому да, на очереди женщины, потом подростки, дети. Без шуток, киевские психопаты дойдут и до такого, когда в очередной раз увидят, что конвейер начинает замедляться, а Россия давит еще сильнее. Апогеем шизофрении, видимо, станет вручение повестки младенцам в роддоме и моментальное зачисление их в «захисники» с выдачей оружия», — подчеркнул Разгуляев.
Разговоры о мобилизации и необходимости ее усиливать, напомнил политолог, не прекращаются, а наоборот, возникают все чаще. Зимой же Киев, по заявлениям официальных лиц, ждет серьезных трудностей. Значит, именно в это время и начнется то самое ужесточение, которого Маляр посоветовала не бояться.
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