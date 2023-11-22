«Тесно переплетены судьбы»: военный эксперт раскрыл, почему некоторые солдаты ВСУ тайно помогают России
Военный эксперт Джерелиевский рассказал, кто на Украине поддерживает Россию
Фото: [EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS]
Один из бывших командиров полка Азов* заявил, что во многих нацистских формированиях и соединениях ВСУ присутствуют люди, передающие разведданные ВС РФ. По его словам, секретная информация попадает в руки России очень часто.
Военный эксперт Борис Джерелиевский подтвердил выводы украинского боевика, отметив, что не только солдаты киевского режима поддерживают РФ.
«Такие люди есть, они всегда были и в ВСУ, и в МВД и даже в СБУ. Всем известно, насколько тесно переплетены судьбы наших стран, поэтому многие этнические русские, которые продолжают себя таковыми считать, живут на Украине», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также, добавил аналитик, бывают и иного рода случаи. Например, когда вербуют агентов в среде противника. Эффективность такой работы можно отслеживать по успешности налетов российских БПЛА и ударов ракетами.
«Каждый раз, когда происходит массовая сдача в плен, ей тоже предшествует работа пророссийских агентов в рядах противника. Ко всему прочему, стоит помнить о неудачах ВСУ на фронте — отсутствие веры в победу становится дополнительным фактором для желания бойцов взаимодействовать с ВС РФ», — заключил Джерелиевский.
Ранее выяснилось, когда Украина может капитулировать.
*признан террористической организацией и запрещен на территории РФ