«Тесно переплетены судьбы»: военный эксперт раскрыл, почему некоторые солдаты ВСУ тайно помогают России

«Такие люди есть, они всегда были и в ВСУ, и в МВД и даже в СБУ. Всем известно, насколько тесно переплетены судьбы наших стран, поэтому многие этнические русские, которые продолжают себя таковыми считать, живут на Украине», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».