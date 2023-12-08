Zeit: Орбан готовит ультиматум для Евросоюза и Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан может оказать влияние на помощь Украине со стороны ЕС. Соответствующее заявление сделал обозреватель Ульрих Ладурнер в своем материале для немецкого издания Zeit .

В статье эксперт заявил, что Орбан хочет поменять Евросоюз. Он отметил хорошие взаимоотношения премьера с президентом РФ Владимиром Путиным, а также, его мнение касаемо политики ЕС, которую он считает ошибочной.

Ладурнер считает, что Орбан может пригрозить блоку применением права вето на оказание военной помощи Киеву несмотря на то, что для Брюсселя данная поддержка превратилась в «экзистенциальную необходимость». По мнению автора, венгерский премьер может так поступить в том случае, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении ЕС будут проигнорированы.

Недавно Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого хотели поразить РФ при помощи финансирования Киева, провалился.