Зеленский 14 августа посетит Лондон и встретится с премьером Стармером

Украинский президент Владимир Зеленский посетит в четверг, 14 августа, Лондон для встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В четверг состоится посещение столицы Великобритании украинским лидером. Зеленскому предстоит встретиться со Стармером в резиденции на Даунинг-стрит. Ожидается, что они будут говорить о предстоящей встрече Путина и Трампа, которая пройдет на Аляске.

Это уже второй визит Зеленского к европейским лидерам за два дня. ДЛО этого Зеленский 13 августа посетил Берлин и встретился с канцлером Мерцем. Они совместно приняли участие в видеоконференции с Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.