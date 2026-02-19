Зеленский анонсировал новую встречу в Швейцарии
Зеленский: Следующие мирные переговоры по Украине снова состоятся в Швейцарии
Фото: [istockphoto.com/Berenika_L]
Очередная встреча в рамках урегулирования конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану на его YouTube-канале.
«И вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня», — заявил украинский президент.
По его словам, для диалога важно выбирать именно европейские площадки.
«Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь», — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Россия заблокировала идею европейского контроля за перемирием.