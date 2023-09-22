Зеленский анонсировал создание совместной между США и Украиной оборонной экосистемы

Она будет выпускать оружие, позволяя укреплять свободу и защищать жизни людей.

Украинский президент записал видеообращение, в котором заявил о новом проекте, который будет запущен Соединенными Штатами и его страной.

«Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Побочным эффектом этого проекта станет появление новых рабочих мест, а также создание мощной производственной базы. При этом он не стал приводить никакой конкретики.