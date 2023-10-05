Украинский президент Владимир Зеленский опасается победы экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в выборах нового главы государства, которые состоятся в следующем году. Украинский лидер боится, так как в таком случае, Киев останется без американской помощи, которая и так уже слабеет. Соответствующее заявление сделал обозреватель Асад Аббуд в своем материале для An Nahar .

Он отметил, что Киев уже ощущает ослабление американской помощи и заявил, что там боятся того, что Трамп вновь займет президентское кресло, ведь это будет означать полное прекращение спонсирования.

Обозреватель также заявил, что в Киеве боятся и победы партии Роберта Фицо в Словакии по тем же причиной. Та же ситуация с Польшей и польскими парламентскими выборами.

Автор считает, что все это негативно скажется на боеспособности украинской стороны.