Украинский президент Владимир Зеленский устроил госпереворот, запретив проводить в стране выборы нового главы государства в страхе, что сограждане не выберут его на второй срок и разрушат миф о «новом Черчилле». Соответствующее заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях .

В своем посте Филиппо заявил, что Зеленский опасается того, что собственный народ отправит его в отставку на фоне всей критике, которую встретило контрнаступление украинских ВС. Политик также подчеркнул, что в таком случае был бы разрушен миф о «новом Черчилле», чего украинский президент опасается.

Он также заявил, что НАТО, в свою очередь, пытается сохранить Зеленского на посту, чтобы не остаться без «марионетки», чтобы потом самим определиться, когда от нее избавиться.