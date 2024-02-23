Зеленский: если на Украине пройдут выборы прямо сейчас, то люди изберут меня

В интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский, фактически, расписался в том, что сам лично не заинтересован, чтобы президентские выборы в стране, которые по конституции обязаны пройти весной 2024 года, не состоялись.

В беседе с журналистами он самонадеянно заявил, что если бы президентские выборы на Украине состоялись прямо сейчас, местное население избрало бы именно его главой государства на новый срок, а не кого-то другого.

«Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал Зеленский.

В продолжение темы политик похвалился, что на сегодняшний день у него «наибольшая поддержка в современном обществе».

Напомним, выборы на Украине проходят раз в пять лет. Зеленский стал президентом в мае 2019 года. Следующий плебисцит должен состоятся весной 2024 года.

Ранее мы писали, что Зеленский отказался от заключения любых новых соглашений, подобных минским.