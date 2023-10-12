Украинский президент Владимир Зеленский пойдет на все, лишь бы не допустить безразличия со стороны Запада и не остаться без его финансирования. Соответствующее заявление сделал депутат российской Государственной Думы Леонид Слуцкий, его слова передает РИА Новости .

По словам депутата, Зеленский сейчас находится «в агонии», и из-за этого он готов на все, лишь бы не отойти на второй план в глазах своих «западных хозяев». Как заявил Слуцкий, именно по этой причине Украина и сохраняет свои активности в вопросах террористической активности.

Он также заявил, что подтверждением данного факта является ранее незапланированный визит лидера Украины в штаб НАТО. Слуцкий считает, что Зеленский там, скорее всего, просил о передаче российских активов и уверял Запад в том, что его войска вскоре ожидает победа.

Депутат также посоветовал послушать предупреждения главы российского СВР Сергея Нарышкина о том, что иностранными спецслужбами сейчас готовятся диверсии на территориях российских объектов атомной энергетики.