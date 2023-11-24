Зеленский хочет одержать три победы в Европе и США

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с посетившим Киев президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил, что Украина должна одержать три победы для продолжения западной поддержки.

Во-первых, необходимо добиться выделения средств в американском Конгрессе, преодолев сопротивление республиканцев в палате представителей.

Во-вторых, нужно сделать так, чтобы обещанный Евросоюзом пакет помощи в 50 млрд евро на четыре года «никуда не ушел». Зеленский признал, что далеко не все в Европе готовы поддержать этот пакет.

В-третьих, Украина должна избежать наложения права вето одной или несколькими странами на переговоры о вступлении в ЕС.