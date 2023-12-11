Зеленский и фон дер Ляйен созвонились перед заседанием ЕС по Украине

У президента Украины Владимира Зеленского и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен состоялся телефонный разговор перед скорым заседанием ЕС по вступлению Украины в состав блока. Соответствующее заявление сделал Зеленский в своих официальных соцсетях .

В посте украинский лидер сообщил о том, что они с фон дер Ляйен скоординировали позиции перед предстоящим заседанием. Зеленский заявил о своем расчете на положительный ответ на украинский запрос о выделении очередных 50 миллиардов евро и начале переговоров по вхождению Украины в состав союза.

Президент Украины также поблагодарил главу ЕК за то, что та высоко оценила действия украинского правительства по выполнению рекомендаций комиссии для того, чтобы государство могло официально стать кандидатом на вступление в блок.