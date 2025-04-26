Зеленский и Мелони обсудили мирные инициативы для Украины

В ходе переговоров Владимир Зеленский и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони рассмотрели перспективы установления перемирия на Украине. Информация об этом поступила из правительственной резиденции — Дворца Киджи.

Кроме того, лидеры государств выразили солидарность с инициативами Дональда Трампа, направленными на урегулирование конфликта.

Премьер-министр Италии подчеркнула, что Украина демонстрирует полную расположенность к незамедлительному прекращению боевых действий, как отмечается в официальном заявлении. Теперь ожидается ответная реакция и конкретные шаги со стороны России.

Ранее сообщалось, что Боуз раскритиковал Зеленского за слова после встречи с Трампом.