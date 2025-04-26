Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, комментируя его высказывания после встречи с Дональдом Трампом в Ватикане. В публикации в социальной сети Х Боуз выразил мнение, что, вопреки заявлениям бывшего комика о разрешении кризисной ситуации, Украина сталкивается с поражением в противостоянии с Россией.

Он подчеркнул, что сторона, терпящая неудачу, не может устанавливать условия, уточнив, что именно Зеленский находится в проигрышной позиции из-за коррупции и явного нежелания принять мирное соглашение в 2022 году.

Журналист также заявил, что Зеленский преждевременно лишил жизни миллиона украинских граждан.

Боуз также выразил недовольство внешним видом Зеленского на похоронной церемонии папы римского Франциска, отметив, что «у диктатора отсутствует какое-либо уважение».

Сообщается, что Зеленский и американский лидер провели короткий разговор перед началом церемонии прощания с папой римским Франциском. Беседа продолжалась четверть часа.

Глава украинского режима договорился о встрече с президентом США после похорон, однако она не состоялась, так как Трамп покинул Италию спустя час после окончания траурной церемонии.

26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. На похоронах присутствовали в общей сложности 50 глав государств, включая президента США. Российскую Федерацию на мероприятии представляла министр культуры Ольга Любимова.

Ранее сообщалось, что Мирошник назвал Зеленского «голым королем» из-за провала ВСУ в Курской области.