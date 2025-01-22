Зеленский инициировал переговоры с Алиевым в Давосе

Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу в рамках Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Отмечается, что встреча была инициирована украинской стороной. В ходе переговоров Зеленский и Алиев обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества, акцентировав внимание на энергетической сфере и вопросах региональной безопасности. Тем не менее другие детали обсуждения не раскрываются.

Последний раз украинский и азербайджанский лидеры проводили переговоры в феврале 2024 года. Тогда стороны пообщались на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. Отмечалось, что Зеленский и Алиев также обсудили двустороннее сотрудничество между государствами и обменялись мнениями в вопросах торговли, экономики и энергетики.

Ранее украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Владимир Зеленский поддержал расширение США при Дональде Трампе за счет России.