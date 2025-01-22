Зеленский поддержал расширение США за счет России

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что США могут расширять территории за счет смещения границ Российской Федерации, сообщило украинское издание «Европейская правда».

Издание располагает информацией, что президента Зеленского попросили оценить заявления президента Дональда Трампа о расширении границ США, сделанные им до инаугурации. Так, американский лидер считает возможным сделать частью Соединенных Штатов Канаду и Гренландию. У Зеленского уточнили, не считает ли он такую перспективу опасным сигналом.

По данным издания, украинский президент отметил, что сложно комментировать информацию без предоставления каких-либо конкретных фактов. Спикер заявил, что старается быть осторожным в подобных вопросах. По его мнению, пока Трамп говорил о расширении в общих чертах.

«Если у него идея расшириться за счет Российской Федерации, например, то почему нет?» — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский потребовал от Европы содержать армию Украины, если она не войдет в НАТО.