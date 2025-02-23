Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир, поэтому он продолжает искать новые способы продолжения конфликта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он также отметил, что мира на Украине не хотят и «оставшиеся спонсоры» главы киевского режима, но отвечать всем им придется, и в первую очередь, за загубленные жизни.

Кроме того, Зеленский отказывается признавать «долги» перед США, заявив, что с Байденом достигнута договоренность о грантах.

«О грантах на войну и уничтожение украинцев ради иллюзорной цели байденовской администрации стратегического поражения России?», - спрашивает депутат Госдумы.

Ранее сообщалось о том, что в Раде заявили о полном провале внешней политики Украины.