Зеленский исключил вероятность окончания конфликта путем передачи территорий

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность того, что конфликт на Украине будет завершен путем передачи некоторых территорий, исключена. Соответствующее заявление он сделал в беседе с CBS .

В ответ на вопрос журналистов о готовности украинского лидера отказаться от некоторых территорий ради завершения конфликта, Зеленский подчеркнул, что все территории принадлежат его государству.

Он заявил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться и после того, как погода перестанет быть благоприятной. Зеленский считает, что его армии нужно продвигаться во что бы то ни стало.

Недавно официальный представитель Госдепа США Джон Кирби признал, что Штаты не видят вероятности окончания конфликта на западных условиях. Среди западных требований: уважение украинского суверенитета, вывод войск РФ и возврат украинских территорий.