Зеленский: Киев готовит план полной ликвидации Крымского моста

Власти Украины в настоящее время активно готовят план нового контрнаступления ВСУ, заявил в интервью немецкой газете Bild президент страны Владимир Зеленский.

Особое внимание в указанных планах уделяется полному разрушению Крымского моста. При этом, как подчеркнул Зеленский, речь идет не только о мосте в Керчи. У Киева далеко идущие планы по контрнаступлению.

«Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — сказал он.

Ранее глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью телеканала ARD признал, что Крымский мост является стратегической целью для ВСУ, но на данный момент разрушить его очень сложно.

* - внесен РФ в список террористов и экстремистов