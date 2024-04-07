Буданов*: надежная защита Крымского моста не позволяет Киеву легко его уничтожить

Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью телеканала ARD признал, что Крымский мост является стратегической целью для ВСУ, но на данный момент разрушить его очень сложно, сообщили РИА Новости .

Крымский мост надежно защищен, заявил спикер. Однако спецслужбы Украины работают над тем, чтобы найти слабое место и нанести по нему удар.

«Мост (Крымский - ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», — глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава военной разведки минобороны Украины не раз позволял себе высказываться в отношении россиян в негативной тональности. В МИД РФ при содействии правоохранительных органов установили имена тех, кто причастен ко многим террористическим актам России. Ведомство направило Украине ноту. В перечень вошел также Кирилл Буданов*.

Ранее Кирилл Буданов* пригрозил устроить теракт на российской железной дороге Ростова-на-Дону в Крым по побережью Азовского моря.

* внесен РФ в список террористов и экстремистов.