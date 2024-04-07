Буданов*: надежная защита Крымского моста не позволяет Киеву легко его уничтожить
Фото: [youtube.com/Ярема Дух]
Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью телеканала ARD признал, что Крымский мост является стратегической целью для ВСУ, но на данный момент разрушить его очень сложно, сообщили РИА Новости.
Крымский мост надежно защищен, заявил спикер. Однако спецслужбы Украины работают над тем, чтобы найти слабое место и нанести по нему удар.
«Мост (Крымский - ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», — глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
Глава военной разведки минобороны Украины не раз позволял себе высказываться в отношении россиян в негативной тональности. В МИД РФ при содействии правоохранительных органов установили имена тех, кто причастен ко многим террористическим актам России. Ведомство направило Украине ноту. В перечень вошел также Кирилл Буданов*.
Ранее Кирилл Буданов* пригрозил устроить теракт на российской железной дороге Ростова-на-Дону в Крым по побережью Азовского моря.
* внесен РФ в список террористов и экстремистов.