Украинский президент Владимир Зеленский угрожает западному миру своими беженцами. Соответствующее заявление сделала бывший кандидат в губернаторы Аризоны Кари Лейк в своих социальных сетях .

Лейк вспомнила интервью Зеленского с изданием Economist, в котором он заявил, что в случае сокращения помощи Киеву от Запада, может начаться волна непредсказуемых реакций со стороны украинских беженцев в мире. Президент Украины тогда заявил, что невозможно предсказать, как украинский народ отреагирует на новости о том, что их Родину бросили.

Американский политик задалась вопросом: думает ли Зеленский о том, что беженцы в Европе могут активизироваться, как террористические ячейки. Она отметила, что слова украинского президента прозвучали, как угроза на случай, если Байден прекратит спонсировать украинские ВС.

«Как еще мы должны это интерпретировать?» — резюмировала она.

Согласно данным ООН, на данный момент, в Европу сбежало более 8 миллионов украинцев.