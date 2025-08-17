Зеленский шокировал фон дер Ляйен новым образом

Глава киевского режима был одет в классическом пиджаке, футболке, брюках того же цвета и кроссовках на высокой платформе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Особое внимание привлекла обувь Зеленского: дело в том, что платфорка у его кроссовок достигала восьми сантиметров.

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье, 17 августа. Он встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а потом принял участие в видеосовещании стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.

Ранее сообщалось о том, что Трамп перед встречей с лидерами ЕС наедине поговорит с Зеленским.