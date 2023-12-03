Зеленский может получить «очень большой удар» на фоне конфликта с Залужным

По словам главы киевского НИИ «Пента» Владимира Фесенко, отстранение главкома ВСУ Валерия Залужного станет для украинского лидера Владимира Зеленского «огромным ударом». Об этом передает NBC News.

Он добавил, что если брать в расчет популярность Залужного не только в войсках, но и в целом в обществе, то его отставка ослабит позиции самого президента Незалежной.

По мнению политолога, отставка Залужного может привести к весьма неоднозначным последствиям.

Он добавил, что реалистичные заявления главнокомандующего украинской армией о перспективах конфликта на Западе восприняли весьма резко, однако самим украинцам это поспособствовало избавлению от завышенных ожиданий.