Зеленский на Аляске? Тайный план Белого дома

Вашингтон рассматривает вопрос о приглашении Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Окончательного решения еще не принято.

Об этом со ссылкой на чиновников сообщает телеканал NBC News.

По словам источника, на данный момент не известно, будет ли Зеленский принимать участие в переговорах на Аляске в то время, когда запланирована встреча российского лидера Владимира Путина с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Дональд Трамп открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами, отметил источник. Пока Белый дом планирует двустороннюю встречу, о которой попросил президент Путин, добавил он.

