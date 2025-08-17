Зеленский на грани: ультиматум из Вашингтона поставил Киев перед выбором
Стало известно, что Трамп приготовил для Зеленского
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп может оставить Украину без поддержки, если Владимир Зеленский откажется принять его условия. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.
По мнению авторов публикации, Трамп после разговора с лидерами ЕС будет оказывать давление на Зеленского из-за заключения мирного договора без предварительного прекращения огня.
17 августа участники "коалиции желающих" из стран Европы обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей 18 августа с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось о том, что Трамп перед встречей с лидерами ЕС наедине поговорит с Зеленским.