Зеленский на грани: ультиматум из Вашингтона поставил Киев перед выбором

Президент США Дональд Трамп может оставить Украину без поддержки, если Владимир Зеленский откажется принять его условия. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

По мнению авторов публикации, Трамп после разговора с лидерами ЕС будет оказывать давление на Зеленского из-за заключения мирного договора без предварительного прекращения огня.

17 августа участники "коалиции желающих" из стран Европы обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей 18 августа с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось о том, что Трамп перед встречей с лидерами ЕС наедине поговорит с Зеленским.