На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме американская журналистка Дженнифер Джейкобс из Bloomberg News задала вопрос, в состоянии ли ВСУ победить Россию без помощи США.

В ответ на это — Зеленский ответил молчанием, сумев только пожать плечами.

Байден, находившийся рядом с украинским коллегой, и вовсе выдал неоднозначную реакцию: услышав вопрос и посмотрев на Зеленского, президент США лишь загадочно рассмеялся.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.