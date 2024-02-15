Зеленский надарил Байдену подарков на 4 тыс долларов в 2022 году

Украинский президент Владимир Зеленский в одном только 2022 году передал в качестве подарков главе Белого дома Джозефу Байдену презенты на сумму в 4000 долларов, приводится в официальном отчете Госдепа США о подарках американским чиновникам в указанный период времени.

Сразу после начала Россией спецоперации Зеленский отправил за океан первую партию презентов, куда вошли подарки, связанные с национальным украинским колоритом.

«Картина "Свет победит", традиционная украинская рубашка, комплект медалей ордена Ярослава Мудрого. Оценочная стоимость – 1429 долларов США», – сказано в документе.

На этом Зеленский не соатновился и уже в ноябре 2022 года презентовал своему американскому коллеге картину «Оранжевые узоры», оцененную госдепов в 2,4 тысячи долларов. Как поясняется в документе, полотно было передано в нацархив США на хранение.

Отдельно отмечается, все подарки Зеленского были приняты якобы исключительно со стремлением американской стороны не обидеть президента Украины, ибо «непринятие подарка поставит в затруднительное положение как правительство США, так и самого дарителя».