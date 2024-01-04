Украинский лидер Владимир Зеленский намеренно способствует вражде между ВСУ и мирным населением, находящимся в тылу. Соответствующее заявление сделал политолог Сергей Дацюк в видеоматериале «Дикий live», опубликованном на видеохостинге YouTube .

Эксперт отметил, что в последнем интервью президент Украины четко дал понять, что злится на вражеские успехи и на отсутствие таковых у своей страны. Он также выразил недовольство нестабильностью союзников и отстраненности украинского населения к этому. Киев обеспокоен безучастностью гражданских к происходящему, подчеркнул Дацюк.

В то же время, политолог выразил мнение, что Зеленский сам сделал все возможное для того, чтобы у общества пропал интерес к конфликту. Граждане не вовлечены в экономику, держащуюся на Западе, указал он.