Зеленский напомнил Байдена во время онлайн-конференции с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя не вполне адекватно на онлайн-встрече глав европейских государств с президентом США Дональдом Трампом, тем самым поставив под угрозу срыва планы ЕС по украинскому конфликту, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По словам эксперта, глава киевского режима постоянно менял свое мнение, странно выглядел, словно потеряв мысль и заывал, что хотел сказать. Поведение Зеленского напоминало поведение Байдена, добавил Миршмайер.

Он плохо ориентировался в пространстве, хотя эта онлайн-встреча должна была продемонстрировать максимальную поддержку Зеленского со стороны ЕС.

