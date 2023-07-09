Украинский лидер Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией страны. Известно, что пост займет полковник Александр Пивненко. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что недавно Пивненко был награжден званием героя страны. Ранее командовал третьей бригадой оперативного назначения гвардии, в ходе боевых действий за Бахмут. Вчера, 8 июня Пивненко был назначен президентом на пост командующего Нацгвардией.

До Пивненко пост занимал Юрий Лебедь. В январе 2022 года Зеленский назначил Лебедя исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии после инцидента, в ходе которого, срочник расстрелял четверых военнослужащих и одного гражданского из АК-47 в Днепре.