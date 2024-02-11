Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Им стал Александр Павлюк, который ранее командовал Объединенными силами ВСУ и занимал пост заместителя министра обороны.

Павлюк сменил на этой должности Александра Сырского. Он стал главнокомандующим ВСУ 8 февраля. В этот день Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного.

Генерал-лейтенанту Павлюку 53 года. Он имеет звание Героя Украины. Павлюк родился в Житомирской области. В 2022 году занимал должность председателя Киевской областной военной государственной администрации.

Как отмечала западная пресса, Зеленский давно намеревался уволить Залужного с должности главкома ВСУ. К одной из основных причин источники отнесли неудачи на фронте, а также провал летнего контрнаступления.

В СМИ появилась информация, что Залужный после своей отставки займет пост посла в Великобритании, однако официального подтверждения этим данным нет.

Ранее мы сообщали, что сын нового главкома ВСУ Антон Сырский не подлежит мобилизации, поскольку он проживает в Австралии.