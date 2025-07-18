Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем СНБО Украины

Президент Украины Зеленский произвел кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Вместо Александра Литвиненко, отправленного в отставку, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был назначен Рустем Умеров, ранее занимавший пост министра обороны. Известно, что Умеров рассматривался как потенциальный кандидат на должность посла в Соединенных Штатах, однако его кандидатура не получила одобрения Вашингтона.

На должность министра обороны был утвержден Денис Шмыгаль, ранее занимавший пост премьер-министра страны.

СНБО является ключевым органом координации при президенте Украины, отвечающим за формирование политики национальной безопасности. В его задачи входит определение приоритетов в сфере безопасности, координация действий различных ветвей власти и разработка стратегических решений, направленных на укрепление обороноспособности государства.

Президент страны является главой СНБО, а секретарь выполняет функции организационного характера, в частности, отвечает за подготовку заседаний и контролирует исполнение принятых решений.

Александр Литвиненко занимал должность секретаря СНБО чуть более года, будучи назначенным в марте 2024 года. Его предшественником на этом посту был Алексей Данилов, который после отставки был назначен послом Украины в Республике Молдова.

Ранее сообщалось, что Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост главы Минобороны Украины.