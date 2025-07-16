Зеленский нашел нового главу Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Решение последовало сразу после отставки Шмыгаля с поста премьер-министра, которую парламент утвердил накануне. Представление Зеленского о новом главе МО Украины рассмотрят в Раде.

По предварительным данным, озвученным экспертами в СМИ на днях, нынешнего главу Минобороны Рустема Умерова планируют назначить послом в США. Одновременно с кадровыми изменениями ожидается ликвидация Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавлял Алексей Чернышов.

Также предполагают, что в Киеве грядут и другие кадровые перестановки. Например, параллельно парламентариям может поступить предложение утвердить кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о «трансформации исполнительной власти» на Украине. В то же время неизменным остается работа у одного политика из офиса украинского президента: в Раде заподозрили его в управлении страной из тени.