Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назначен постоянным представителем при Международной морской организации, указ опубликовали на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Подчеркивается, что Залужный будет совмещать выполнение обязанностей посла и постпреда.

Стоит напомнить, что 8 февраля 2024 года Зеленский освободил Залужного от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, мотивируя это необходимостью «перезагрузки» высшего военного руководства и отсутствием прогресса на передовой.

Залужный занимал должность главкома с 27 июля 2021 года. В тот же день на этот пост был назначен Александр Сырский.

Ранее эксперт Перенджиев заявлял, что Залужный повышает рейтинги пустыми обещаниями продлить конфликт на Украине.