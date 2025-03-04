Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации
Посол Украины Залужный занял пост в морской организации
Фото: [flickr.com]
Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назначен постоянным представителем при Международной морской организации, указ опубликовали на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Подчеркивается, что Залужный будет совмещать выполнение обязанностей посла и постпреда.
Стоит напомнить, что 8 февраля 2024 года Зеленский освободил Залужного от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, мотивируя это необходимостью «перезагрузки» высшего военного руководства и отсутствием прогресса на передовой.
Залужный занимал должность главкома с 27 июля 2021 года. В тот же день на этот пост был назначен Александр Сырский.
Ранее эксперт Перенджиев заявлял, что Залужный повышает рейтинги пустыми обещаниями продлить конфликт на Украине.