Эксперт раскрыл цель Залужного, пообещавшего продлить конфликт на Украине
Эксперт Перенджиев: Залужный повышает рейтинги пустыми обещаниями о конфликте
Фото: [соцсети]
Военный политолог Александр Перенджиев объяснил Инфо24, зачем посол Украины в Великобритании Валерий Залужный говорит о продлении конфликта с РФ и делает другие громкие заявления.
Бывший главнокомандующий ВСУ на днях призывал страны Запада не прекращать поддержку Украины, а также пообещал, что сделает все возможное для продолжения конфликта. Эксперт Перенджиев считает, что это связано с желанием Залужного попасть в эшелоны украинской власти, а конкретно — на кресло президента Украины.
«Залужный метит в президенты, поэтому он, как и все политики, дает обещания, которые хочет услышать украинское общество. То есть он опирается на определенный запрос внутри Украины и пытается поддержать этими высказываниями свои высокие рейтинги», — пояснил Перенджиев.
При этом политолог отметил, что Залужный поторопился с обещаниями, ведь ситуация на Украине может развиться по неожиданному пути. Кроме того, Зеленский так просто не отдаст свой пост даже в случае проведения выборов, так как не хочет терять связь с денежным потоком, идущим с Запада.
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