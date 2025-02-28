Эксперт раскрыл цель Залужного, пообещавшего продлить конфликт на Украине

Военный политолог Александр Перенджиев объяснил Инфо24 , зачем посол Украины в Великобритании Валерий Залужный говорит о продлении конфликта с РФ и делает другие громкие заявления.

Бывший главнокомандующий ВСУ на днях призывал страны Запада не прекращать поддержку Украины, а также пообещал, что сделает все возможное для продолжения конфликта. Эксперт Перенджиев считает, что это связано с желанием Залужного попасть в эшелоны украинской власти, а конкретно — на кресло президента Украины.

«Залужный метит в президенты, поэтому он, как и все политики, дает обещания, которые хочет услышать украинское общество. То есть он опирается на определенный запрос внутри Украины и пытается поддержать этими высказываниями свои высокие рейтинги», — пояснил Перенджиев.

При этом политолог отметил, что Залужный поторопился с обещаниями, ведь ситуация на Украине может развиться по неожиданному пути. Кроме того, Зеленский так просто не отдаст свой пост даже в случае проведения выборов, так как не хочет терять связь с денежным потоком, идущим с Запада.

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