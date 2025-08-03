Зеленский назвал «безнравственным поступком» махинации с поставками дронов

Украинские чиновники попались на взятке. Это были махинации на закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов.

Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал их поступок безнравственным и призвал справедливо их наказать.

По словам главы киевского режима, антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

Ранее сообщалось о том, что экс-премьер Азаров раскрыл истинные цели Зеленского в переговорах с Россией.