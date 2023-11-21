Зеленский назвал большую ошибку военных

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что заниматься политикой – это большая ошибка для военных. Об этом он заявил в беседе с британским изданием The Sun .

Украинский лидер заявил, что занятие политикой является большой ошибкой для военнослужащих, так как они начинают уделять слишком много времени и внимания своей карьере в другой сфере, забывая про свои прямые и главные обязанности.

Зеленский отметил, что военный в праве уйти в политику, но тогда ему нельзя заниматься войной. В то же время, он заявил, что если военный ведет войну и думает об уходе в политику, то он и посреди войны он будет себя вести, подобающе политику, а не военному. Украинский президент назвал такой подход большой ошибкой.