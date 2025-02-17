Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину

По достигнутым договоренностям, специальный представитель Соединенных Штатов по Украине должен совершить свой визит в Киев 20 февраля. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, его слова привело агентство Укринформ.

По утверждению главы Украины, прибытие Келлога запланировано на 20 февраля. Он пробудет с визитом два дня.

«У нас была такая договоренность. Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет», — указал он.

Зеленский добавил, что у Келлога в планах встречи с главкомом ВСУ Сырским, командирами различных бригад, другими представителями Министерства обороны, а также спецслужб.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался совершить визит в Саудовскую Аравию. Он отправится туда вместе с супругой. Его пресс-секретарь заявил, что эта поездка является официальной и давно запланированной.