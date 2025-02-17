Зеленский назвал дату визита Келлога на Украину
Зеленский: спецпредставитель США по Украине Келлог приедет в Киев 20 февраля
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По достигнутым договоренностям, специальный представитель Соединенных Штатов по Украине должен совершить свой визит в Киев 20 февраля. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, его слова привело агентство Укринформ.
По утверждению главы Украины, прибытие Келлога запланировано на 20 февраля. Он пробудет с визитом два дня.
«У нас была такая договоренность. Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет», — указал он.
Зеленский добавил, что у Келлога в планах встречи с главкомом ВСУ Сырским, командирами различных бригад, другими представителями Министерства обороны, а также спецслужб.
Ранее сообщалось, что Зеленский собрался совершить визит в Саудовскую Аравию. Он отправится туда вместе с супругой. Его пресс-секретарь заявил, что эта поездка является официальной и давно запланированной.