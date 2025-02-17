Зеленский собрался в Саудовскую Аравию
AFP: Зеленский отправится с визитом в Саудовскую Аравию
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Украинский президент Владимир Зеленский собрался посетить Саудовскую Аравию. Об этом сообщило Agence France Press.
По утверждению Сергея Никифорова, пресс-секретаря лидера Украины, Зеленский давно собирался приехать в Саудовскую Аравию. Теперь он совершит свой визит, и отправится туда вместе с супругой.
«Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках «давно запланированного» официального визита», — указали журналистам.
Ранее зарубежная пресса заявляла, что Зеленский в ходе разговора с Трампом согласился провести переговоры с Россией ради заключения мирного соглашения. Он заявил при этом, что Путин боится США, и по этой причине сам готов к прекращению боевых действий. Глава Белого дома в свою очередь утверждал, что Путин всерьез настроен на решение конфликта мирными путями.