Зеленский собрался в Саудовскую Аравию

По утверждению Сергея Никифорова, пресс-секретаря лидера Украины, Зеленский давно собирался приехать в Саудовскую Аравию. Теперь он совершит свой визит, и отправится туда вместе с супругой.

«Зеленский посетит Саудовскую Аравию вместе с женой в рамках «давно запланированного» официального визита», — указали журналистам.

Ранее зарубежная пресса заявляла, что Зеленский в ходе разговора с Трампом согласился провести переговоры с Россией ради заключения мирного соглашения. Он заявил при этом, что Путин боится США, и по этой причине сам готов к прекращению боевых действий. Глава Белого дома в свою очередь утверждал, что Путин всерьез настроен на решение конфликта мирными путями.