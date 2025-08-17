Зеленский назвал главное условие переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить территориальный вопрос, но только при условии проведения трехсторонних переговоров с участием президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Накануне саммита Путина и Трампа на Аляске глава киевского режима утверждал, что не пойдет ни на какие территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Зеленский также выразил желание, чтобы одной из возможных гарантий безопасности для Украины стало ее членство в ЕС.

Позднее Зеленский заявил украинским СМИ, что украинская армия не подконтрольную им часть Донбасса.

Ранее сообщалось о том, что Трамп перед встречей с лидерами ЕС наедине поговорит с Зеленским.