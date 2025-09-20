Президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил американского лидера Дональда Трампа в бездействии и пустой трате времени из-за отказа вводить новые санкции против России. Об этом пишет The Guardian.

Как пишут иностранные обозреватели, Зеленский хочет ускорить процесс ведения санкций от ЕС и США против России. Он не понимает, почему союзники тянут процесс, считая, что Трампу нужно быть более жестким.

«Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Мне кажется, мы теряем зря много времени, если не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем», — заявил Зеленский.

Напоминим, накануне The Washington Post сообщала о кардинальном изменении подходов Белого дома: Трамп отказался от санкционной тактики своего предшественника Джо Байдена, предпочитая другие методы давления на Москву. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, а западным странам не хватает мужества признать провал ограничительной политики.

Ранее сообщалось, что Зеленского призвали прислушаться к Келлогу и отказаться от территорий.