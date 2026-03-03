Зеленский назвал новую дату мирных переговоров по Украине

Следующий этап трехсторонних переговоров, посвященных урегулированию ситуации вокруг Украины, запланирован на период с 5 по 9 марта. Об этом сообщил Владимир Зеленский, сообщает издание «24 Канал. Новини України».

По его словам, первоначально площадкой для диалога должен был стать Абу-Даби — это предложение поступило от американской стороны. Однако из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке локацию решено изменить. Украинская сторона, как отметил президент, готова рассмотреть варианты проведения встречи в Швейцарии или Турции.

Зеленский также заявил, что Киев выражает готовность оказать содействие странам ближневосточного региона, если от них поступит запрос на то, чтобы воздействовать на Москву с целью установления режима тишины сроком на один-два месяца.

«Если к нам будут обращаться партнеры, они могут прийти к нам. Что касается обмена оружием, у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, но и есть свой дефицит», — пояснил глава государства.

Кроме того, он подтвердил, что пока от союзников не поступало сигналов о пересмотре программ военной поддержки в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Тем не менее, в Киеве осознают, что в перспективе это все же может повлиять на объемы поставок.

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным.