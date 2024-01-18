Зеленский назвал новую главную задачу ВСУ
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Захват инициативы в ходе продолжающегося конфликта с Россией является теперь приоритетной задачей для украинских военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В среду, 17 января, украинский лидер провел совещание с армейским руководством ВСУ. Как подчеркнул Зеленский, им была поставлена задача военным сделать все возможное, чтобы именно от Киева зависело завершение боевых действий.
«Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. И это фундаментальная задача — сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее», — сказал Зеленский, фрагмент его видеообращения выложен в аккаунте политика в соцсетях.
Ранее стало известно, что германский Бундестаг большинством голосов отказал Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus.