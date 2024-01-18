Зеленский назвал новую главную задачу ВСУ

«Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. И это фундаментальная задача — сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее», — сказал Зеленский, фрагмент его видеообращения выложен в аккаунте политика в соцсетях.