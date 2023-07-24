Зеленский назвал решение Евросоюза об украинском зерне «неевропейским»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение ЕС о продлении ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции является «неевропейским». Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Зеленский обозначил 15 сентября, как крайнюю дату для ограничений от ЕС. Он заявил, что если ограничения будут продлены, это будет недопустимым решением со стороны союза. В завершение Зеленский заявил, что у Европы есть возможности действовать более рационально, нежели просто ограничивать перевозку товаров.

Недавно польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет рынок для украинских продовольствий после прекращения действия черноморской инициативы. Он также упомянул, что это бы негативно сказалось на польских фермерах.

В ответ на это, украинский премьер Денис Шмыгаль обвинил Варшаву в популизме. Он заявил, что решение Польши является недружественным шагом.