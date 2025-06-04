Зеленский назвал удары по аэродромам в РФ попыткой повлиять на Америку

Все атаки на аэродромы в глубине российской территории были проведены ради того, чтобы доказать Соединенным Штатам способность Украины оказывать сопротивление. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, его слова привело в своем телеграм-канале издание «Страна.ua».

По утверждению украинского лидера, в Америке стали считать, что ВСУ проигрывают конфликт на поле боя. Поэтому была предпринята попытка изменить такое мнение на Западе путем ударов по объектам в глубине российской территории.

«Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и так далее, — сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно», — указал он.

Зеленский добавил, что те украинские политики, которые находятся в США, стали говорить о постепенном изменении настроений в Соединенных Штатах по поводу конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский счел неперспективными дальнейшие переговоры России и Украины в Стамбуле. По его мнению, в различных обменах в первую очередь заинтересована Россия. В то же время на текущем уровне общения дипломатов дальнейшие переговоры лишены смысла и перспектив для Киева.