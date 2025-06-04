Те переговоры, которые ведут Украина и Россия в Стамбуле, не несут в себе никакого ценного содержания для Киева. Так считает украинский президент Владимир Зеленский, его точку зрения привело РИА Новости.

Зеленский выступил в ходе национального телемарафона и заявил, что для Украины не имеет смысла дальше встречаться с Россией в Стамбуле в текущем формате общения. По его мнению, в различных обменах заинтересована РФ, ей это необходимо.

«Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно», — указал он.

Ранее сообщалось, что Зеленского на Западе обвинили в неуважении к Трампу. По мнению журналиста Боуза, украинский лидер своими действиями готов подставить кого угодно, а не только президента США. Он способен атаковать российскую территорию в преддверии и во время мирных переговоров, тем самым срывая потенциальный диалог.