Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить выборы нового главы государства из-за того, что не уверен в том, что победит. Соответствующее заявление сделал профессор политологии Николай Петро, его слова передает издание РИА Новости .

Петро заявил, что действующий украинский президент знает о том, что рейтинг его популярности снижается. Эксперт подчеркнул, что уровень доверия к Зеленскому среди украинцев уменьшился почти на 15% за прошедшие 1,5 года.

Политолог также заявил о невозможности серьезных политических дебатов на Украине из-за того, что местное правительство заставляет местное телевидение транслировать одну «единую версию новостей».

Он также отметил, что в стране были запрещены многие политические партии, что исключает возможность справедливых и честных выборов на Украине. По словам Петро, проведение выборов находится вне интересов Зеленского, так как он не уверен в своей победе.

Из-за неудач на фронте на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».