Зеленский не считает предательством проблемы с помощью от США

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что не рассматривает ситуацию с согласованием пакета помощи для своей страны на $60 миллиардов в американском конгрессе в качестве «предательства». Он заявил о своей уверенности в том, что выход из ситуации будет найден. Соответствующее заявление лидер Украины сделал в ходе брифинга после переговоров с американским вице-президентом Камалой Харрис.

Зеленский подчеркнул, что данный пакет является «жизненно важным» для его государства. Он также добавил, что несмотря на сложности, Украина не ищет альтернатив и рассчитывает на то, что Соединенным Штатам удастся выделить помощь для страны. Тем не менее он отметил, что $60 миллиардов сами по себе не обеспечивают «путь к победе» для Украины. По его словам, многое зависит от морального духа солдат и граждан страны, а также санкций против РФ и поддержки союзников с Запада.

Украинский президент подчеркнул, что не рассматривает данную ситуацию, как «предательство» и указал на то, что не видит у США возможностей не поддерживать Украину.

Харрис в свою очередь заявила, что для Соединенных Штатов настал «час расплаты». Она подчеркнула, что для Америки важно сейчас сделать свой вклад.

«И мы совершенно ясно дали понять, что конгресс должен действовать», — добавила она в беседе NBC News.

Харрис также пообещала, что продолжит совместную с президентом Штатов Джо Байденом работу над «обеспечением ресурсов и оружия», которые нужны Украине. Плана Б не существует, подчеркнула она. Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила то, что ей нужно, заключила вице-президент.