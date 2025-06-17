Украинский президент Владимир Зеленский планировал провести встречу в Канаде с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Эта встреча сорвалась из-за раннего отъезда американского лидера с мероприятия. Об этом сообщила газета Die Presse.

По утверждению издания, Зеленский прилетел в Канаду сразу после своего визита в Австрию и общения с ее руководством. У него была договоренность о встрече с Трампом, которая должна была проходить на полях саммита G7. В итоге встреча на высшем уровне была сорвана.

«Встреча сорвалась, потому что президент США досрочно уехал», — указали журналисты.

Ранее о саммите G7 высказался сенатор Пушков. Он заявил, что мероприятие показывает разъединение Запада, а не единство. Он добавил, что фактически страны Старого Света и Штаты разделил главный вопрос, на котором как раз замкнут весь новый пакет санкций Брюсселя — это потолок на цену на отечественную нефть.